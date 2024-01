Polizeiwagen verunglückt auf Weg zum Einsatzort: Zwei Verletzte und Totalschaden

Die zwei Insassen wurden nach dem Unfall auf der A7 in Krankenhäuser gebracht. © Polizei

Der 27 Jahre alte Fahrer und seine 21 Jahre alte Beifahrerin seien bei dem Unfall am Freitag verletzt worden, teilte die Polizei mit. Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht. An dem Streifenwagen entstand Totalschaden.



Nach Angaben der Feuerwehr waren die Beamten auf dem Weg zu einem Unfall bei Bad Bramstedt, bei dem nach ersten Meldungen zwei Menschen eingeklemmt worden sein sollten.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte aber festgestellt, dass die Insassen ihr Fahrzeug schon selbstständig verlassen hatten. Auch sie seien vom Rettungsdienst versorgt worden, teilte die Feuerwehr mit.