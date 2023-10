05.10.2023 11:49 Polizisten müssen schmunzeln: Diese Begründung gibt ein Autofahrer für seine 1,96 Promille an!

In Wolfsburg ging der Polizei am Donnerstag ein betrunkener Autofahrer ins Netz. Der Mann gab für seinen Promillewert jedoch eine unglaubwürdige Begründung an.

Von Robert Lilge

Wolfsburg - Bei einer Verkehrskontrolle in Wolfsburg hatte ein Autofahrer eine nicht ganz so glaubwürdige Begründung für seinen körperlichen Zustand. In Wolfsburg wurde ein Mann mit 1,96 Promille hinter seinem Steuer erwischt. Seine Begründung ließ die Polizisten schmunzeln. (Symbolbild) © 123RF/monartfoto In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag führte die Polizei Wolfsburg eine stationäre Verkehrskontrolle auf dem Berliner Ring durch. Gegen 1 Uhr hielten sie einen 59-jährigen Autofahrer an. Das geschulte Auge der Beamten bemerkte sofort, dass mit dem Mann etwas nicht in Ordnung war. Schon beim Aussteigen soll er wackelig auf den Beinen gewesen sein. Anschließend stieg den Ordnungshütern Alkoholgeruch in die Nase. Vor Ort wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,96 Promille. Darauf angesprochen, wie der Autofahrer diesen Wert erreichen konnte, führte er eine Begründung an, bei der selbst die Polizisten schmunzeln mussten. Laut eigenen Angaben habe der Mann zuvor 500 Gramm Rumkugeln genascht. Ob Rumkugeln wirklich der Grund seiner körperlichen Verfassung waren, sei einmal dahingestellt. Dem Autofahrer wurden dennoch der Führerschein und die Zündschlüssel entnommen. Eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus soll nun den genauen Promillewert liefern.

