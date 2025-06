Prison Break in Bielefeld: Vorsicht vor diesem entflohenen Häftling

Bielefeld - In den frühen Morgenstunden kreist ein Polizeihubschrauber über der JVA Bielefeld-Brackwede. Ein Häftling ist aus seiner Zelle ausgebrochen und befindet sich derzeit noch auf der Flucht vor den Beamten.

Alles in Kürze

In den frühen Morgenstunden ist der 39-Jährige aus der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede geflohen. © David Ebener/dpa

Laut einer Pressemitteilung der Polizei Bielefeld kam es am heutigen Dienstagmorgen gegen 7.35 Uhr in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede zu einem Gefängnisausbruch.

Ein 39-jähriger Mann befindet sich seitdem auf der Flucht vor den Beamten. Er ist 1,86 Meter groß und von schlanker Statur. Außerdem hat er eine Glatze, sowie einen Vollbart. Ein markantes Erkennungsmerkmal ist zudem ein Tattoo auf seinem linken Arm.

Die Polizei nimmt an, dass der Flüchtige momentan versucht, so viel Strecke wie möglich zurückzulegen. Vermutlich befindet er sich deshalb auf dem Weg in Richtung A33.

Da er aufgrund von Gewaltdelikten inhaftiert ist, ist auch damit zu rechnen, dass er vor etwaigen Straftaten während seiner Flucht nicht zurückschrecken wird.