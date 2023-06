Radfahrer von Holzzaun aufgespießt: Feuerwehr muss ihn herausschneiden

Herbertingen - Der Biker lag regungslos über einem Gartenzaun, als er in der Nacht auf Sonntag von Passanten entdeckt wurde.

Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Laut aktuellen Angaben der Polizei kam der Mountainbiker gegen 1.30 Uhr in der Pfarrstraße von der Straße ab. In der Folge stürzte er in einen Gartenzaun.

Die spitzen Enden des Holzzauns hatten sich dabei in seinen Oberkörper gebohrt. Die Feuerwehr musste den schwer verletzten Mann herausschneiden.

Im Anschluss wurde er per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.