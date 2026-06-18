Räderdiebe in Zwickau unterwegs: Über 25.000 Euro Schaden
Zwickau - In den vergangenen Tagen wurden in Zwickau die Räder von drei Fahrzeugen geklaut. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Zunächst machten sich die Diebe zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen an zwei geparkten Autos auf einem Gelände an der Lengenfelder Straße, nahe dem Abzweig zur S293, zu schaffen.
Sie klauten alle acht Räder der beiden Fahrzeuge und stellten die Autos auf Steinen ab.
Der Stehlschaden beläuft sich Polizeiangaben zufolge auf insgesamt etwa 12.000 Euro. Am Audi und dem Kia entstand zudem ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.
In der Nacht zu Donnerstag musste ein Škoda dran glauben. Der Neuwagen stand auf dem Gelände eines Autohauses an der Reichenbacher Straße.
Auch hier klauten die Diebe die vier Kompletträder und stellten das Auto auf Steinen ab.
Die Räder haben laut Polizeiinformationen einen Wert von 3750 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die an der Lengenfelder Straße oder Reichenbacher Straße im genannten Zeitraum etwas beobachtet haben, was mit den Diebstählen im Zusammenhang stehen könnte. Habt Ihr möglicherweise sogar Personen gesehen, die sich an Autos zu schaffen gemacht haben?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Zwickauer Revier unter folgender Telefonnummer entgegen: 0375 428 102.
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