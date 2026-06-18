Räderdiebe in Zwickau unterwegs: Über 25.000 Euro Schaden

Zwickau - In den vergangenen Tagen wurden in Zwickau die Räder von drei Fahrzeugen geklaut. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Diebe stellten die Autos auf Steinen ab. (Symbolfoto) © 123RF/alexeygalutva

Zunächst machten sich die Diebe zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen an zwei geparkten Autos auf einem Gelände an der Lengenfelder Straße, nahe dem Abzweig zur S293, zu schaffen.

Sie klauten alle acht Räder der beiden Fahrzeuge und stellten die Autos auf Steinen ab.

Der Stehlschaden beläuft sich Polizeiangaben zufolge auf insgesamt etwa 12.000 Euro. Am Audi und dem Kia entstand zudem ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.

In der Nacht zu Donnerstag musste ein Škoda dran glauben. Der Neuwagen stand auf dem Gelände eines Autohauses an der Reichenbacher Straße.

Auch hier klauten die Diebe die vier Kompletträder und stellten das Auto auf Steinen ab.

Die Räder haben laut Polizeiinformationen einen Wert von 3750 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.