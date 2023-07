Randalierer widersetzt sich Platzverweis: Polizist landet schwer verletzt in Klinik

Wuppertal - Nachdem ein Randalierer (36) in Wuppertal die Polizei auf den Plan gerufen hat, ist ein Beamter bei dem Einsatz schwer verletzt worden.

Der schwer verletzte Polizist wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete, hatten Beamte dem Mann und seinem Begleiter (39) in der Nacht zu vergangenem Sonntag (16. Juli) gegen 1.40 Uhr vor einem Lokal an der Luisenstraße, aus dem beide zuvor geworfen wurden, einen Platzverweis erteilt.

Der Anordnung der Polizei wollte der 36-Jährige allerdings - trotz Androhung der Ingewahrsamnahme - nicht nachkommen, wie es weiter hieß.

"Als ihn die eingesetzten Kräfte daraufhin festnehmen wollten, widersetzte sich der 36-Jährige und fiel während der Festnahme auf einen Beamten, welcher dadurch schwere Verletzungen erlitt", schilderte der Sprecher.

Die Ordnungshüter fesselten den Randalierer schließlich, woraufhin der Mann obendrein nach den Beamten trat.

Sein Widerstand nützte nichts: Er landete schließlich in einer Zelle, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm.

Auch der 39-jährige Begleiter des Mannes verhielt sich alles andere als rühmlich. Nachdem er die Maßnahmen der Polizei immer wieder gestört hatte und dem Platzverweis ebenfalls nicht nachkam, wurde auch er gefesselt. Nach kurzer Zeit habe der Störenfried sich jedoch wieder beruhigt und konnte noch vor Ort entlassen werden.