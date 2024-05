02.05.2024 11:24 Mann flippt völlig aus und zerschlägt Möbel - erst die Polizei kann ihn stoppen!

In der vergangenen Mittwochnacht randalierte ein Mann in seiner Wohnung so stark, dass er von der Polizei überwältigt werden musste.

Von Laura Voigt

Rangsdorf - Am vergangenen Mittwochabend randalierte ein Mann in seiner Wohnung so sehr, dass er von der Polizei überwältigt werden musste. Die Einsatzkräfte mussten sich gewaltsam Zugang zu der Wohnung beschaffen. © Morris Pudwell Wie die Beamten gegenüber TAG24 bestätigten, ereignete sich der Einsatz gegen 23.25 Uhr im brandenburgischen Rangsdorf (Landkreis Teltow-Fläming). Demnach riefen Anwohner die Einsatzkräfte zu einem Mann, der in seiner Wohnung lautstark randalierte. Dabei zerstörte er Gegenstände seines Mobiliars mit einem Hammer. Nach mehrmaligen klopfen verschaffte sich die Polizei gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Dort konnten sie den Randalierer überwältigen und an Rettungskräfte übergeben. Polizeimeldungen Teenager ertappt Wildpinkler (62) und kriegt Schlag ins Gesicht: Vater fackelt nicht lange Diese brachten ihn zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Die vom Randalierer zerlegten Möbel wurden vor das Wohnhaus geräumt. © Morris Pudwell Die hinzugerufene Feuerwehr verschloss die Wohnung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Morris Pudwell