Rassist beschimpft jungen Syrer und verletzt ihn mit Baseballschläger

Sebnitz - Ein 18 Jahre alter Syrer ist am Donnerstagabend von einem Rassisten im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge attackiert worden!

Alles in Kürze

Eine rassistische Attacke hat am Donnerstagabend in Sebnitz stattgefunden. (Archivfoto) © Holm Helis

Laut Polizei kam es gegen 19.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung an einem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Sebnitz. Ein zunächst Unbekannter hatte einen jungen Syrer geohrfeigt. Der 18-Jährige stellte den handgreiflichen Mann daraufhin zur Rede, dann wurde es für ihn noch schlimmer.

Der Mann stieß den Syrer mit einem Baseballschläger und deutete an, auf den 18-Jährigen einzuschlagen. Daraufhin nahmen der Syrer sowie weitere seiner Begleiter Reißaus. Dabei wurde die Gruppe von zwei weiteren fremdenfeindlichen Personen verfolgt und rassistisch beleidigt.

Der Staatsschutz ermittelt und identifizierte einen 40-jährigen Deutschen als Tatverdächtigen. Er muss sich aufgrund gefährlicher Körperverletzung verantworten.