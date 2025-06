Rauchwolke steigt über Stendal auf - der Grund dafür ist kurios

Stendal - Am Samstagmorgen stieg eine Rauchwolke im Stendaler Osten auf. Die Besorgnis war groß in der Nachbarschaft - doch der Grund war harmlos.

Alles in Kürze

Am Samstag stieg im Stendaler Osten eine Rauchwolke auf. (Symbolfoto) © 123RF/taweepat

Gegen 9.45 Uhr meldeten Anwohner des Bindfelder Weges in Stendal (Sachsen-Anhalt), dass eine große schwarze Rauchwolke zu sehen sei.

Die Einsatzkräfte rückten in die besagte Nachbarschaft aus und konnten schnell das betroffene Grundstück ausfindig machen.

Ein 66 Jahre alter Mann konnte dort in seiner Gartensparte angetroffen werden. Er gab an, plastikummandelte Kabel abzubrennen, um an das innenliegende Material zu gelangen.

"Sicherlich pragmatisch, jedoch verboten", schreibt das Polizeirevier Stendal.