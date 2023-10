Rentner bedroht Bekannten mit Waffe und verschanzt sich: Polizei rückt mit Spezialkräften an

Der 70-jährige Tatverdächtige hat sich in seiner Wohnung verbarrikadiert, weshalb Spezialkräfte der Polizei anrückten. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Zwei streitende Männer haben am Samstagabend die Beamten auf den Plan gerufen. Einer Mitteilung der Behörde zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 18.15 Uhr im Steinweg in Oschatz.

Dort sei es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei 70 und 36 Jahre alten Bekannten gekommen. Diese gipfelte offenbar darin, dass der Ältere sein Gegenüber mit einer Pistole bedroht haben soll.

"Der Tatverdächtige begab sich daraufhin in seine Wohnung und verweigerte jeglichen Kontakt mit der Polizei", so Sprecher Chris Graupner am Sonntag.

Das hatte Konsequenzen: Die Beamten forderten Spezialkräfte an, die den Mann in seiner Wohnung sichern konnten. Bei ihm wurde nicht nur ein Atemalkohol von 1,08 Promille festgestellt, sondern auch eine Schreckschusswaffe.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.