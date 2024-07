Tragischer Unfall in Sachsen: Mann unter Dach begraben!

Ein Teil dieses Daches begrub den Mann unter sich. © Marko Förster

Am heutigen Dienstagmittag wollte ein Rentner (74) in Struppen das Dach einer alten Scheune abtragen. Dazu hatte er ein Seil an dem Dach angebracht und wollte dieses dann herunterziehen.

Das lief anders als geplant: Beim Ziehen löste sich ein größeres Teil, krachte nach unten. Der Senior versuchte noch auszuweichen, schaffte das aber nur zum Teil und wurde eingeklemmt.

Immerhin gelang es ihm, sich bemerkbar zu machen und um Hilfe zu rufen. Sofort rückte der Rettungsdienst aus.

Nach einer kurzen medizinischen Versorgung vor Ort konnte der Mann befreit und mit dem Rettungshubschrauber in ein Dresdner Krankenhaus gebracht werden.