Rettungseinsatz: Betrunkener Mann treibt hilflos in der Donau

Ein 29-Jähriger fiel in Passau in die Donau und musste von einem Rettungsboot an Land gebracht werden.

Von Friederike Hauer

Passau - Am Dienstag musste ein junger Mann aus der Donau in Passau gefischt werden. Mit Rettungsbooten wurde ein Mann aus der Donau in Passau gefischt. © Riedl/zema-medien.de Wie die Polizei mitteilte, waren die Einsatzkräfte samt Feuerwehr und Rettungsdienst am Vormittag zur Fritz-Schäffer-Promenade alarmiert worden. Ein 29-Jähriger war dort ins Wasser gefallen. In seiner hilflosen Lage warf ihm ein Passant einen Rettungsring zu, sodass er sich daran festhalten konnte. Ein Rettungsboot brachte den Mann schließlich wieder an Land. Polizeimeldungen Blinde Frau bittet am Bahnhof um Hilfe und erlebt das pure Grauen Nach der Untersuchung durch einen Notarzt konnte Entwarnung gegeben werden: Der 29-Jährige war unverletzt geblieben und musste nicht weiterbehandelt werden. Allerding stellten Polizisten fest, dass er erheblich betrunken war. "Dies dürfte auch der Grund für den Sturz in die Donau gewesen sein", so die Beamten.

Titelfoto: Riedl/zema-medien.de