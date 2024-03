Rettungskräfte wollen verletztem Radfahrer helfen, doch der reagiert völlig daneben

Kempen - In Kempen im Kreis Viersen hat ein Radfahrer (53) nach einem Sturz alarmierte Rettungskräfte, die ihm helfen wollten, angegriffen. Die Polizei musste anrücken und den Mann ins Krankenhaus begleiten!

Die Ehefrau des Radlers (53) hatte den Rettungsdienst alarmiert - ihr Mann reagierte jedoch ziemlich daneben auf die ihm dargebotene Hilfe! (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Dieser Vorfall sorgt für Unverständnis!

Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag schilderte, waren die Einsatzkräfte am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr in die Otto-Hahn-Straße alarmiert worden, nachdem der Mann dort mit dem Fahrrad gestürzt war.

Die 51-jährige Ehefrau des Radlers hatte zuvor den Rettungsdienst gerufen, weil ihr Mann bei dem Sturz Verletzungen davongetragen hatte.

Doch statt die Hilfe anzunehmen, reagierte der Verletzte äußerst aggressiv und griff die Sanitäter schließlich sogar an, indem er in ihre Richtung schlug und sie obendrein auch noch beleidigte.

Auch vor den hinzugezogenen Polizeibeamten machte der 53-Jährigen keinen Halt, benahm sich weiter völlig daneben!