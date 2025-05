Aufregung nach Drohungen via E-Mail: Mehrere Schulen in Bayern im Visier

Riedenburg - Aufregung am Freitagmorgen: Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften hat die Polizei eine Schule in Riedenburg im Landkreis Kelheim durchsucht.

Außer an der Schule in Riedenburg sind am Freitag an mehreren Schulen in der bayerischen Landeshauptstadt und auch im Regierungsbezirk Mittelfranken fast identische E-Mails eingegangen. Es wurden darin schwerwiegende Straftaten angedroht.

In Mittelfranken handelte es sich laut eines Polizeisprechers um Bombendrohungen, die insgesamt an mindestens zehn Einrichtungen geschickt wurden. Diese seien allerdings als "nicht ernstzunehmend" einzuschätzen gewesen.

