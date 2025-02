28.02.2025 14:15 Riesen Knall nach Mitternacht: Täter sprengen Automaten in Haldensleben

In Haldensleben ist am Freitag ein Snackautomat in die Luft gesprengt worden. Die Täter hinterließen ein Ort der Verwüstung. Auch Gebäude wurden beschädigt.

Von Robert Lilge

Haldensleben - In der Nacht auf Freitag ist in Haldensleben (Landkreis Börde) ein Snackautomat in die Luft gesprengt worden. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. © Polizeirevier Börde Um kurz nach Mitternacht wurden vermutlich einige Anwohner in der Neuhaldensleber Straße aus ihrem Schlaf gerissen und haben kerzengerade in ihrem Bett gesessen. Dort hat es eine Sprengung eines Snackautomaten gegeben, berichtet das Polizeirevier Börde. Sofort alarmierte Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren schnell vor Ort. Polizeimeldungen BMW-Fahrer flieht vor Kontrolle - und erfasst Polizistin! Sie konnten nur noch ein Trümmerfeld vorfinden. Auch Fenster und Türen von nahegelegenen Geschäften gingen dabei zu Bruch. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Sie sorgten laut ersten Schätzungen für einen Schaden in Höhe von 15.000 Euro. Womit sie den Automaten in die Luft gejagt haben und wie viel Geld sie erbeuten konnten, ist derzeit noch unbekannt. Jetzt werden Zeugen gesucht, die den Ermittlern Hinweise zur Tat oder den Tätern angeben können. Die Polizei in Haldensleben kann telefonisch unter 03904/4780 oder über das E-Revier erreicht werden.

Titelfoto: Polizeirevier Börde