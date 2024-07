Schankwagen auf Stadtfest aufgebrochen: Zigaretten, Alkohol und Kameras geklaut

Unbekannte Täter brachen in einen Schankwagen auf dem Limbacher Stadtfest ein. (Symbolbild) © Ralph Kunz

Aus dem Wagen wurden laut Polizei Zigaretten, Alkohol und drei Kameras gestohlen.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 9 Uhr.

In der Nacht brachen unbekannte Täter in den Schankwagen in der Nähe der Freilichtbühne ein und verschwanden dann mit der Beute im Gesamtwert von mehreren hundert Euro.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch nicht vor.