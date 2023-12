04.12.2023 12:55 Schießerei in Mannheim: Zwei Unbekannte bringen verletzten Mann in Klinik!

In der Nacht auf Samstag wurde ein Mann mit Schussverletzung in ein Krankenhaus in Mannheim gebracht.

Von Johanna Baumann

Mannheim - In der Nacht auf Samstag wurde ein Mann (36) mit Schussverletzung in ein Krankenhaus in Mannheim gebracht. Die Schießerei soll sich vor einem Lokal in der Nähe eines Einkaufsmarktes ereignet haben. © René Priebe / PR-Video Laut Polizeiangaben von Montagvormittag lieferten zwei bislang unbekannte Männer den Verletzten gegen drei Uhr in der Klinik in der Speyerer Straße ab. Dort stellten die Ärzte eine Kugel im Hüftknochen des 36-Jährigen fest. Laut aktuellem Stand soll es vor einem Lokal neben einer Durchfahrt zu einem Rewe in der Relaisstraße zu einer Schießerei gekommen sein. Polizeimeldungen Kurios: Mini bleibt nach Unfall in der Luft hängen Die Hintergründe sowie die Beteiligten der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Kriminalpolizei Mannheim bittet alle Augenzeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag etwas beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.

Titelfoto: René Priebe / PR-Video