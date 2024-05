Schläge auf den Körper, Tritte ins Gesicht: Mann prügelt junge Frau krankenhausreif

Brutale Szenen in Krefeld: Auf einem Spielplatz ist eine junge Frau (23) von einem bislang Unbekannten krankenhausreif geprügelt worden.

Von Laura Miemczyk

Krefeld - An einem Spielplatz in Krefeld kam es jüngst zu brutalen Szenen. Ein bislang unbekannter Mann prügelte eine junge Frau (23) krankenhausreif, weil diese sich zuvor in ein Streitgespräch eingemischt hatte. Nun fahndet die Polizei nach dem Schläger!

Die 23-Jährige hatte mit Freunden auf einer Bank an einem Spielplatz gesessen, als der Unbekannte sie angriff. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa Wie ein Sprecher der Krefelder Beamten am Mittwoch schilderte, hatte sich die brutale Tat am gestrigen Dienstag zugetragen. Demnach hatten Zeugen am frühen Nachmittag gegen 13.50 Uhr die verletzte 23-Jährige auf dem Spielplatz an der Markstraße gefunden und den Rettungsdienst alarmiert, der die junge Frau in ein Krankenhaus brachte. Wie sich herausstellte, hatte die 23-Jährige zuvor gemeinsam mit Freunden auf einer Bank gesessen, als sie auf den aggressiven Unbekannten aufmerksam wurde, der in ein Streitgespräch mit einer Begleiterin verwickelt war, die einen Schäferhund-Mischling dabei hatte. Die junge Frau mischte sich kurzerhand in den Streit zwischen den beiden Fremden ein, woraufhin der Mann eine Aggressivität an den Tag legte, die fassungslos macht.

Polizei ermittelt nach Angriff auf 23-Jährige und sucht Zeugen