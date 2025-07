Schlag gegen Bandenkriminalität? Polizei stellt Drogen im Wert von 1,3 Millionen Euro sicher

Alles in Kürze

Vermutlich haben die Verdächtigen mit den Drogen gedealt. © Bildmontage: Polizei Sachsen-Anhalt

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Halle wurden am Donnerstag fünf Objekte in Sachsen und 21 Örtlichkeiten im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt durchsucht.

Im Raum steht der Verdacht des bandenmäßigen, unerlaubten Handels von Betäubungsmitteln und von Cannabisprodukten in nicht geringen Mengen.

Wie die Polizeiinspektion Halle (Saale) am Freitagvormittag mitteilte, wurden bei den Durchsuchungen sechs Kilogramm Crystal Meth, 70 Kilogramm Marihuana, 3,5 Kilogramm Kokain sowie 1 Kilogramm XTC gefunden.

Die Polizei sicherte die Drogen. Außerdem beschlagnahmten sie zwei hochwertige Fahrzeuge, mehrere Tausend Euro Bargeld, Messer, Schreckschusswaffen und verbotene Pyrotechnik.