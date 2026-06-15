Schock-Moment an Autobahn-Brücke: Jugendliche werfen Stein auf fahrendes Auto

Egelsbach - Akute Lebensgefahr! Auf der A661 erlebt eine 69-jährige Autofahrerin einen Schockmoment, der deutlich schlimmer hätte enden können. Unbekannte sollen gezielt einen Stein auf ihr Fahrzeug geworfen haben.

Auf der A661 bei Egelsbach warfen zwei bislang unbekannte Täter einen Stein in die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Laut einer entsprechenden Polizeimeldung war die Frau am Freitagnachmittag mit ihrem schwarzen Audi Q2 auf der A661 in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als sie auf der letzten Brücke vor dem Ausbauende an der Querung zum Waldparkplatz Egelsbach (Südhessen) zwei augenscheinlich Jugendliche bemerkte.

Nur Sekunden später sah die 69-Jährige einen etwa tischtennisballgroßen Stein auf ihr Fahrzeug zufliegen.

Der Stein schlug in die Windschutzscheibe ein und hinterließ eine handflächengroße Beschädigung mit deutlicher Rissbildung.

Nach dem Vorfall flüchteten die beiden Personen unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg.

Die Autofahrerin blieb wie durch ein Wunder unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. An ihrem Audi entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.