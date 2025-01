Schock-Moment auf A560: Sturm löst Schallschutzmauer aus Verankerung

Düsseldorf - Ein über Nordrhein-Westfalen ziehendes Sturmtief hat am heutigen Montagnachmittag auf der A560 bei Hennef für eine heftige Schrecksekunde gesorgt - die Autobahn ist in beide Richtungen gesperrt.

Von Verletzten ist nach dem Vorfall bislang nicht auszugehen. © Marius Fuhrmann

Grund für die Sperrung sind Teile einer Schallschutzmauer, die sich mutmaßlich in Folge des starken Windes aus ihrer Verankerung gelöst hatten.

Die Dauer der Sperrung ist noch unbekannt, es könne sich aber über mehrere Stunden hinziehen, teilte ein Polizeisprecher mit.

Am Gustav-Heinemann-Ufer in Köln ist ein Weihnachtsbaum auf Bahngleise gestürzt, zudem seien weitere Bäume und Äste auf Gehwege und Straßen in Köln, Leverkusen und Solingen gefallen.