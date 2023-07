Schockanruf: Rentnerin gibt ihren Schmuck in fremde Hände

Eine 79 Jahre alte Frau fiel in Magdeburg Betrügern zum Opfer. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Regelmäßig warnt die Polizei vor sogenannten Schockanrufen, zu denen unter anderem der Enkeltrick gehört. Einen ähnlichen Anruf bekam eine 79-jährige Frau in Magdeburg.

Am Telefon wurde ihr gesagt, dass ihr Sohn an einem schweren Verkehrsunfall als Unfallverursacher beteiligt gewesen sei. Gegen eine Kaution könne er wieder aus den Fängen der Polizei freigelassen werden.

Die Rentnerin gab an, dass sie Schmuck im Gesamtwert von circa 2000 Euro besitzt. Schnell boten die Betrüger an, dass eine Frau an ihrer Haustür klingeln würde, die den Schmuck entgegennimmt.

So beschreibt das Polizeirevier Magdeburg die Frau:

südländischer Phänotyp



Alter circa 30 bis 35 Jahre



schmale/schmächtige Figur



schmales Gesicht



dunkle Haare zum Zopf gebunden



helle Bekleidung



Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Für den Vorfall werden noch Zeugen gesucht.