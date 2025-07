17.07.2025 07:53 Schon wieder! Geldautomaten-Sprenger schlagen in Franken zu

Erneut ist in Franken ein Geldautomat gesprengt worden. Diesmal sprengten die Täter einen Geldautomaten in der Sparkasse Kulmbach-Kronach in Küps.

Von Benedikt Zinsmeister

Küps - In Franken wurde das zweite Mal innerhalb weniger Tage ein Geldautomat gesprengt. Alles in Kürze Geldautomat in Küps gesprengt.

Tat erfolgte in Sparkasse Kulmbach-Kronach.

Niemand wurde verletzt.

Täter flüchteten in einem Fahrzeug.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Die Täter schlugen diesmal am frühen Donnerstagmorgen in der Sparkasse Kulmbach-Kronach in Küps (Landkreis Kronach) zu, wie die Polizei mitteilte. Demnach informierte ein Anwohner gegen 4 Uhr die Polizei über die Explosion eines Geldautomaten in der Bahnhofstraße. Die Bankfiliale befindet sich in einem Wohn- und Geschäftsgebäude. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei der Tat niemand verletzt. Die Täter konnten unerkannt in einem Fahrzeug vom Tatort flüchten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 095616450 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zweite Geldautomaten-Sprengung in Franken innerhalb weniger Tage Erst drei Tage zuvor wurde im mittelfränkischen Landkreis Ansbach ein Geldautomat gesprengt. Auch hier konnten die Täter fliehen. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist laut Polizei bislang unklar.

Titelfoto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa