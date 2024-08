29.08.2024 10:11 Schüsse auf Mehrfamilienhaus in Köln: Polizei sucht Zeugen

In den Morgenstunden des heutigen Donnerstags hat es erneut einen Vorfall an einem Mehrfamilienhaus in Köln gegeben.

Von Florian Fischer

Köln - In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags hat es erneut einen Vorfall an einem Mehrfamilienhaus in Köln gegeben. In Köln-Ostheim hat es in den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags Schüssen gegeben. © Vincent Kempf Nach Angaben der Polizei hatte ein Anwohner im Stadtteil Ostheim gegen 4.30 Uhr die Beamten alarmiert. Der Bewohner hatte Knallgeräusche wahrgenommen und anschließend mehrere Einschlusslöcher an der Fassade, an Fenstern und der Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses auf der Servatiusstraße vorgefunden. Die Kriminalpolizei ist seit den frühen Morgenstunden im Einsatz und sichert die Spuren am Tatort. Solltet Ihr Hinweise zu den Hintergründen geben können, meldet Euch telefonisch unter 02212290 oder per E-Mail beim Kriminalkommissariat 15, welches die Ermittlungen aufgenommen hat.

Titelfoto: Vincent Kempf