Schüsse auf Shisha-Bar in NRW: Angestellte macht erschreckende Entdeckung

Bergisch Gladbach – Auf eine Shisha-Bar in Bergisch Gladbach wurden Schüsse abgegeben! Eine Reinigungskraft fand die Einschusslöcher vor wenigen Tagen, jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Polizei ermittelt nach dem Fund von mehreren Einschusslöchern in der Fensterfront einer Shisha-Bar. (Symbolbild) © Montage: 123rf/sanne198, 123rf/alptraum

Glücklicherweise wurde durch die Schüsse, die am vergangenen Samstag (16. September) in den frühen Morgenstunden abgegeben wurden, niemand verletzt. Zum Tatzeitpunkt befanden sich keine Menschen in den Räumen der Hochparterre.

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, soll der bislang unbekannte Schütze circa zwischen 4.30 und 5 Uhr zugeschlagen haben.

Die Angestellte hatte die Einschusslöcher am selben Tag in einer Fensterfront der Shisha-Bar an der Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße bemerkt und die Polizei alarmiert.

Die Ermittler gehen nach aktuellem Stand von mindestens einem Täter aus. Aufnahmen einer Videokamera zeigen demnach eine Person von schlanker Statur, die zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jogginghose mit seitlichen roten Streifen, einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißen Elementen, schwarze Schuhe und eine schwarze Maske trug.

Außerdem könnte nach Angaben der Ermittler ein dunkles Fahrzeug mit der Tat in Verbindung stehen. Dem Schützen wird Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen.