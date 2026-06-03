03.06.2026 18:15 Schüsse auf Sylter Barber-Shop: Polizei nimmt Mann fest, eine Person flüchtig

Mitten in Westerland auf der Nordseeinsel Sylt ist am Mittwochvormittag mit einer scharfen Waffe geschossen worden. Ein Mann wurde festgenommen.

Von Birgitta von Gyldenfeldt, Lea Albert, Sönke Möhl, André Klohn, Felix Müschen Westerland - Am helllichten Tag sind in einer Einkaufsstraße mitten in Westerland auf der Nordsee-Insel Sylt mindestens drei Schüsse auf einen Barber-Shop abgegeben worden.

Mitten in Westerland auf der Insel Sylt ist am Mittwochvormittag mit einer scharfen Waffe geschossen worden. Der Einsatzort wurde abgesperrt. © Lea Albert/dpa Verletzt wurde bei dem Vorfall in einer Einkaufsstraße ersten Erkenntnissen zufolge niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein 23-jähriger Mann, der eine scharfe Schusswaffe bei sich trug, wurde festgenommen. Eine weitere Person sei flüchtig. Der Bereich rund um den Tatort wurde von der Polizei abgesperrt. Nach den Schüssen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, der Sachbeschädigung sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Polizeimeldungen Explosion in Krostitz: Sondengänger findet Springmine Die Schüsse fielen demnach mit einer scharfen Schusswaffe auf den Eingangsbereich. Die Polizei kontrolliert in dem Zusammenhang auch Bahnhöfe und abfahrende Züge, wie die Behörde auf der Plattform X mitteilte. Der Einsatz und die Fahndungsmaßnahmen dauerten am Nachmittag an. Zwei Beamte standen vor dem Eingang des Ladens, wie eine dpa-Reporterin beobachtete. Auch mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei waren vor Ort. Der Bereich rund um den Laden war mit Absperrband abgesperrt. Zahlreiche Passanten blieben immer wieder in der belebten Einkaufsstraße stehen und fotografierten die Szenerie.

Urlauberin reagiert beunruhigt: "Das fühlt sich nicht gut an"

Für die Polizei gab es am Mittwoch auf Sylt noch einen weiteren Einsatz. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa Eine Urlauberin aus Nordrhein-Westfalen äußerte sich beunruhigt. "Das fühlt sich nicht gut an", sagte die Frau. "Gut, dass kann Dir ja heute überall passieren." Irgendwie sei man aber doch geschockt. Eine Sylterin berichtete, sie habe im Büro Schüsse gehört. "Aber wir hätten nicht gedacht, dass es das wäre." Es sei zwar schon merkwürdig. "Aber ich fühle mich grundsätzlich sehr sicher auf Sylt." Eine dpa-Reporterin beobachtete in der Strandstraße ein Loch in der Scheibe eines Barber-Shops. Die Scheibe war gesprungen. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Mitarbeiter des Salons wurden nach Beobachtung der dpa-Reporterin am Mittag von der Kriminalpolizei einzeln im Salon vernommen. Polizeimeldungen Paketbote soll Ware im Wert von 20.000 Euro geklaut haben Yazan Alayoubi hielt sich zum Zeitpunkt der Schüsse in dem Geschäft auf. Der Schütze habe auch auf ihn gezielt, sagte der 20-jährige Bruder des Inhabers der dpa. Er habe am Kassensystem gearbeitet. Es seien drei Schüsse gefallen, einer davon auf ihn. Er sei hinter dem Tresen in Deckung gegangen und in einen anderen Raum geflüchtet. Niemand sei verletzt worden. Alayoubi sprach direkt nach der Tat davon, dass es "schockierend" gewesen sei. Den Schützen kenne er nicht, der Mann sei nicht maskiert gewesen. Über die Gründe für den Angriff wisse er nichts. Daniel Schwagenscheidt, der den Inhaber des Ladens kennt, sagte vor dem Geschäft: "Das ist richtig atypisch für Sylt, besonders um diese Uhrzeit. So etwas kenne ich sonst nur aus Frankfurt und habe ich auf Sylt noch nicht erlebt."

Weitere Polizeieinsatz auf der Nordeseeinsel