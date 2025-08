01.08.2025 11:30 Schüsse vor Hamburger Bar: Täter rast mit Fluchtfahrzeug davon

Gegen 23.17 Uhr am Mittwochabend fielen plötzlich Schüsse vor einer Bar an der Alten Holstenstraße in Hamburg-Lohbrügge. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Jana Steger

Hamburg - Schockmoment am späten Mittwochabend im Hamburger Stadtteil Lohbrügge: Gegen 23.17 Uhr fielen plötzlich Schüsse vor einer Bar an der Alten Holstenstraße.

Alles in Kürze Schüsse fallen vor Bar in Hamburg-Lohbrügge

Täter flieht mit silberfarbenem Auto

Polizei stoppt Fluchtfahrzeug und nimmt Tatverdächtigen fest

Zwei Männer vorläufig festgenommen, später wieder freigelassen

Polizei sucht Zeugen für Schussvorfall in Lohbrügge Mehr anzeigen Am Mittwochabend sind vor einer Bar in Hamburg Schüsse gefallen. © Christoph Seemann / Hamburg News Laut Angaben der Polizei kam es vor dem Lokal zunächst zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Dann löste sich einer aus der Gruppe und schoss offenbar gezielt auf die anderen. Verletzt wurde bei dem Vorfall jedoch niemand. Der Täter flüchtete anschließend gemeinsam mit zwei weiteren Männern in einem silberfarbenen Auto, das in Richtung Bergedorfer Straße davonraste. Sofort leitete die Polizei eine Großfahndung ein - mit Erfolg! Nur kurze Zeit später stoppten Einsatzkräfte den gesuchten Wagen im Sander Damm. In dem Fahrzeug: ein 31-jähriger Tatverdächtiger mit türkischer Staatsangehörigkeit, der daraufhin von den Beamten vorläufig festgenommen wurde. Polizeimeldungen Mann will sich an einfahrendem Zug festhalten und fällt auf die Gleise Polizeimeldungen Beim Fremdgehen erwischt: Mann ertappt Schwager in spe – und wird dann von Auto erfasst In der Nähe, auf der Bergedorfer Straße, kontrollierten die Beamten zudem einen Mercedes - der Fahrer, 51 und ebenfalls türkischer Staatsbürger, soll zuvor das Fluchtfahrzeug gewechselt haben. Auch er wurde vorläufig festgenommen. Bei anschließenden Durchsuchungen fanden die Ermittler nicht nur scharfe Munition, sondern auch Bargeld als mögliche Beweismittel. Der Kriminaldauerdienst übernahm die ersten Maßnahmen direkt am Tatort. Die Mordkommission hat nun gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach Schüssen in Hamburg-Lohbrügge: Polizei sucht Zeugen Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt - für einen Haftbefehl reichten die aktuellen Erkenntnisse laut Polizei nicht aus. Jetzt bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe: Wer am Mittwochabend verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, soll sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle melden.

Titelfoto: Christoph Seemann / Hamburg News