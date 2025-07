Schüsse vor Tuttlinger Bar: Tatverdächtiger gefasst

Tuttlingen - Nach den Schüssen vor einer Bar in Tuttlingen am Samstagabend konnte ein Tatverdächtiger (48) ermittelt und festgenommen werden.

Der 48-Jährige wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Rottweil und die Polizei Konstanz mitteilten.

Dem Mann wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Am Samstag gegen 23 Uhr mussten die Beamten zu einem Einsatz in Tuttlingen ausrücken. Vor einer Bar in der Oberamteistraße waren Schüsse gefallen.

Der 48-Jährige soll dabei auf Personen gezielt haben. Das Motiv könnte nach derzeitigem Stand ein familiärer Streit sein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Am Tatort wurde sowohl die Schusswaffe als auch mehrere Patronenhülsen gefunden.