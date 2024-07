07.07.2024 16:12 769 Schuss abgefeuert? Großer Polizeieinsatz in Freiberg

In Freiberg soll am Samstagabend ein Mann (22) mit einer Waffe in die Luft gefeuert haben. Die Polizei rückte an.

Von Julian Winkler

Freiberg - Schwer bewaffnete Polizisten waren am Samstagabend in Freiberg zu sehen: Offenbar hatte ein Mann (22) mit einer Schreckschusswaffe in die Luft gefeuert. Die Polizei rückte mit mehreren Beamten zur Bahnhofstraße in Freiberg aus. Dort soll zuvor ein Schuss gefallen sein. © Marcel Schlenkrich Gegen 20.20 Uhr wurden die Beamten in die Bahnhofstraße: Ein 22-jähriger Libyer soll aus einer Gruppe heraus mit einer Waffe in die Luft geschossen haben. Schwer bewaffnete Polizisten rückten an und kontrollierte die Gruppe. "Dabei konnte keine Waffe oder ähnliches aufgefunden werden", so ein Polizeisprecher. Der 22-Jährige, der sich ebenfalls in der Gruppe aufhielt, konnte schlussendlich als derjenige identifiziert werden, der offenbar mit der Waffe geschossen hatte. Polizeimeldungen Beim Ausparken übersehen: 76-Jähriger überfährt Ehefrau "Nach dem derzeitigen Kenntnisstand hatte es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt", so die Polizei. Nun wird gegen den Mann wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Titelfoto: Marcel Schlenkrich