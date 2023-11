19.11.2023 09:26 Schussgeräusche am Salzgittersee: Polizei leitet Strafverfahren gegen "Feiernden" ein

Ein Hochzeitskonvoi feierte mit einer Waffe auf einem Parkplatz am Salzgittersee in Salzgitter-Lebenstedt. Die Polizei rückte an und stellte sie sicher.

Von Robert Lilge

Salzgitter-Lebenstedt - Am gestrigen Samstag kam es in Salzgitter-Lebenstedt zu dem Gebrauch einer Waffe, weshalb die Polizei anrückte. Die Polizei entdeckte eine Hochzeitsgesellschaft, die mit einer Schreckschusswaffe "feierte". (Symbolbild) © Silas Stein/dpa Grund dafür sei ein Hochzeitskonvoi gewesen, teilte die Polizei Salzgitter mit. Gegen 16.30 Uhr hatten Einsatzkräfte Knallgeräusche auf dem Parkplatz Reppnersche Bucht am Salzgittersee gehört, weshalb sie sich auf die Suche nach der Ursache machten. Bei Annäherung in Richtung der Geräuschquelle konnten die Ordnungshüter eine Hochzeitsgesellschaft auffinden. Polizeimeldungen "Hier liegen Tote": Großeinsatz in Bundesligastadion bereitet auf Horror-Szenario vor Kurzerhand wurde die Parkplatzausfahrt gesperrt und die "feiernden" Personen belehrt. Dabei wurde die Waffe festgestellt und durch die Polizisten einkassiert. Es handelte sich dabei um eine Schreckschusswaffe, die durch einen 24-Jährigen mehrmals abgefeuert wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

