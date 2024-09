13.09.2024 12:00 5.090 Hund überfahren und abgehauen, Polizei sucht Zeugen

Zu einem tragischen Unfall kam es am gestrigen Dienstagabend in Pausa-Mühltroff. Ein Mischlingshund wurde überfahren und verstarb am Unfallort.

Von Sarah Fuchs

Pausa-Mühltroff - Zu einem tragischen Unfall kam es gestrigen Dienstagabend in Pausa-Mühltroff (Vogtland). Die Autofahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Eine Zeugin hatte gegen 21.15 Uhr beobachtet, wie eine Autofahrerin auf der Zeulenrodaer Straße unterwegs war und nahe der Neunkirchener Straße und Franz-Theodor-Strauß-Straße einen Hund überfuhr. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Autofahrerin anschließend weiter, ohne anzuhalten. Der schwarze Mischlingshund verstarb noch an der Unfallstelle. Polizeimeldungen Mann wird mit Flüssigkeit übergossen und angezündet, Täter flüchtet Laut Aussage der Zeugin handelte es sich bei der Autofahrerin um eine ältere Dame, die eine Brille trug und mit einem blauen Auto unterwegs war. Die Autofahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei in Plauen zu melden. Auch Zeugen, die den Unfall mitbekommen oder Angaben zur Fahrerin oder ihrem Auto machen können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 03741140 melden.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa