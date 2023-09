10.09.2023 14:57 Schwerer Raub in Oberbayern: Mann im Schlaf von fünf maskierten Tätern überrascht!

Ein Mann ist in den frühen Morgenstunden am Sonntag von fünf maskierten Tätern in seiner Wohnung in Rechtmehring in Oberbayern überfallen worden.

Von Benedikt Zinsmeister

Rechtmehring - Ein Mann ist am frühen Sonntagmorgen in seiner Wohnung in Rechtmehring im Landkreis Mühldorf in Oberbayern von fünf maskierten Männern ausgeraubt worden. Die Kripo sucht Zeugen. Einer der maskierten Täter war mit einer Handfeuerwaffe bewaffnet. Die Kripo ermittelt wegen eines schweren Raubes. (Symbolbild) © kesu87/123RF Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, überraschten die Täter den Mann im Schlaf in seiner Wohnung in der Hauptstraße von Rechtmehring und bedrohten ihn. Einer der Männer war demnach mit einer Handfeuerwaffe bewaffnet. Die Täter flüchteten anschließend mit Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Das Opfer blieb unverletzt und alarmierte im Anschluss gegen 3.30 Uhr die Polizei. Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit zahlreichen Streifen verlief ergebnislos. Polizeimeldungen Mit Waffe bedroht: Polizeibekannter Mann kommt nach Tat wieder frei! Ersten Erkenntnissen nach handelte es sich bei den Tätern um Männer. Sie flüchteten im Anschluss möglicherweise mit einem Auto, das Opfer nahm kurz nach der Flucht quietschende Reifen wahr. Die Kripo ermittelt wegen schweren Raubes und bitten um Zeugenhinweise. Raub in Rechtmehring: Zeugen gesucht! Wer hat im Zusammenhang mit der Tat am Sonntagmorgen Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann Hinweise zur Identität der fünf Männer geben?

Wer hat zur fraglichen Tatzeit im Bereich Rechtmehring ein Auto, besetzt mit fünf Personen, wahrgenommen? Möglicherweise fuhr der Wagen in auffällig überhöhter Geschwindigkeit.

Wer kann der Kripo sonstige Hinweise in der Sache geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer 0863136730, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Titelfoto: kesu87/123RF