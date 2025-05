29.05.2025 17:51 Hunderte Forellen vom einen auf den nächsten Tag tot: Was ist geschehen?

Am Mittwoch wurden ganz plötzlich Hunderte tote Fische in einem Teich entdeckt. Die Polizei geht Spuren nach - was ist hier vorgefallen?

Von Lena Schubert

Seesen - Am Mittwoch wurden ganz plötzlich Hunderte tote Fische in einem Teich entdeckt. Die Polizei geht Spuren nach - was ist hier vorgefallen? Alles in Kürze Hunderte tote Forellen in Teich in Seesen entdeckt

Polizei vermutet vorsätzliche Verschmutzung des Gewässers

250 Forellen tot aufgrund unbekannter Ursache

Ermittlungen und Strafverfahren eingeleitet

Sachschaden von etwa 1000 Euro Mehr anzeigen Bei Seesen wurden 250 tote Forellen in einem Teich entdeckt. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa Ein Mitglied der Teichwirtschaft Heberbaude in Seesen (Niedersachsen) bemerkte, dass rund 250 Forellen tot in einem bewirtschafteten Teich schwammen und rief die Polizei. Die Beamten haben eine Vermutung: "Aufgrund der Situation vor Ort und dem Verenden der Fische von einem Tag auf den anderen, wird eine vorsätzliche Verschmutzung des Gewässers durch dritte vermutet." Nun wurden mehrere tote Fische sowie Gewässerproben für eine genauere Untersuchung eingesammelt. Polizeimeldungen Auto in Neckar bei Ludwigsburg entdeckt: Wasserrettung rückt an Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Da die Teichwirtschaft Veranstaltungen absagen musste, entgingen ihnen Gewinne. Auch muss das Wasser nun gereinigt werden. Der Sachschaden allein für die toten Tiere liegt bei etwa 1000 Euro, der Rest konnte noch nicht geschätzt werden.

Titelfoto: Matthias Bein/dpa