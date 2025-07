Segeljacht nach Rauchentwicklung in Seenot: Zollboot eilt zu Hilfe

Konstanz - Weil eine Segeljacht kurz nach dem Verlassen des Konstanzer Hafens plötzlich in Seenot geraten ist, musste das Zollboot Haltnau zu Hilfe eilen.

Alles in Kürze

Zudem befand sich das Boot in einem sehr flachen Bereich des Bodensees, in dem die Wassertiefe nur zwischen ein und zwei Metern beträgt. Somit bestand die Gefahr, dass die Jacht auf Grund läuft.

Dort angekommen konnten sie die Ursache des Rauchs schnell herausfinden: ein technischer Defekt am Motor. Nachdem dieser abgeschaltet wurde, war die Segeljacht nicht mehr manövrierfähig.

Als die Zollbeamten die Havarie bemerkten, eilten sie sofort zu der Jacht, bei der zwei Erwachsene und fünf Kinder an Bord waren.

Wie die Polizei mitteilte, war am Dienstag aus dem Maschinenraum des Bootes starker Rauch ausgetreten.

Die Besatzung des Zollboots nahm die Segeljacht längsseits in Schlepp und brachte sie in tiefere Gewässer. "Dort konnten die Segel gesetzt und die Fahrt sicher fortgesetzt werden", hieß es in der Mitteilung.