SEK-Einsatz in Mannheim: Frau sticht auf Polizisten ein und kommt in Psychiatrie

Mannheim - Ein Großeinsatz der Polizei und Spezialkräfte ereignete sich am Dienstagnachmittag in Mannheim. Eine aggressive Frau (38) wurde festgenommen.

Alles in Kürze

Die Polizei sicherte den Tatort am Dienstag ab. © René Priebe / PR-Video

Die 38-Jährige soll gegen 14.30 Uhr in einen zunächst verbalen Streit mit ihrem Nachbarn in der Leinenstraße geraten sein, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Mannheim am Donnerstag mitteilten. Kurz darauf zückte sie jedoch ein Messer und bedrohte ihr Gegenüber.

Der Nachbar zog sich daraufhin in sein Haus zurück und wählte den Notruf.

Den eingetroffenen Polizeibeamten soll die Tatverdächtige mit dem Tode gedroht haben. Dabei habe die 38-Jährige eine Schere sowie ein Messer in der Hand gehalten.

Die Frau, die sich in ihrer Wohnung einschloss, musste schließlich vom Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg überwältigt werden. Während des Einsatzes stach sie mehrfach auf einen Polizisten ein.

"Nur dank getragener Schutzbekleidung blieb der Beamte unverletzt", hieß es in einer Meldung.