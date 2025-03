SEK-Einsatz in Unterfranken: Polizei will Mann verhaften, dann eskaliert die Situation

Elsenfeld - Beamte in Unterfranken möchten einen Mann wegen eines ausstehenden Haftbefehls festnehmen - doch sie werden unangenehm überrascht.

Mehr als vier Stunden dauerte der Polizeieinsatz in der vergangenen Nacht in Unterfranken. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Denn die Polizisten sind mit einer täuschend echt wirkenden Waffe bedroht worden, als sie den 26-Jährigen verhaften wollten.

Schließlich wurde der Mann mit der Hilfe von Spezialkräften festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Es wurde zum Glück niemand verletzt.

Der 26-Jährige hatte die Beamten mit einer Softair-Pistole bedroht und sich am Freitagabend gegen 22 Uhr in seiner Wohnung in Elsenfeld (Landkreis Miltenberg) verschanzt.