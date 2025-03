04.03.2025 19:38 734 SEK vor Ort! 26-Jähriger sorgt für Großeinsatz in Rosenheim

Aufregung in Bayern! Am Dienstag ist es in Rosenheim zu einem Polizeieinsatz gekommen, an dem sich unter anderem Spezialeinsatzkräfte beteiligen mussten.

Rosenheim - Aufregung in Bayern! Am Dienstagnachmittag ist es in Rosenheim zu einem Polizeieinsatz gekommen, an dem sich unter anderem Spezialeinsatzkräfte beteiligen mussten. Auslöser waren heftige Drohungen eines Mannes. Die Polizei ist in Rosenheim im Einsatz. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Der 26-Jährige soll laut dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd "verdächtige Äußerungen in Bezug auf erhebliche Straftaten" an seiner Arbeitsstelle getätigt haben. Ein entsprechender Notruf war bei der Leitstelle gegen 13.30 Uhr eingegangen. Da sich Hinweise ergaben, denen zufolge der Mann im Besitz von gefährlichen Werkzeugen oder auch Waffen sein beziehungsweise unmittelbaren Zugriff auf diese haben könnte, kam es zum Großeinsatz. Ferner lagen zu diesem Zeitpunkt zumindest einige Anhaltspunkte auf eine Fremdgefährdung vor. Polizeimeldungen Fußball-Freundschaftsspiel entwickelt sich zu Gewaltexzess - 19-Jähriger bewusstlos In den Einsatz eingebunden waren Kräfte der umliegenden Dienststellen und zahlreiche Beamte des Bayerischen Landeskriminalamts. Zusätzlich wurden Beamte der Polizeiinspektion Spezialeinheiten Südbayern (SEK) sowie der Verhandlungsgruppe angefordert. Das Haus, in dem sich der 26-Jährige aufhielt, wurde auch zur Sicherheit der Einsatzkräfte zunächst umstellt und ein nachfolgender Zugriff durch das SEK vorbereitet. Kurze Zeit später konnte der Verdächtige festgenommen und zur Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim gebracht werden. Die Ermittlungen zum Zwischenfall laufen auch Hochtouren. Erstmeldung: 18.07 Uhr, zuletzt aktualisiert: 19.38 Uhr

