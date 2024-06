Senior will Einbrecher aufhalten und wird angegriffen

Mulda - In Mulda (Landkreis Mittelsachsen) wurde ein Senior (82) bei dem Versuch, mutmaßliche Einbrecher aufzuhalten, angegriffen.

Ein Senior versuchte in Mulda, zwei unbekannte Täter aufzuhalten. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/ZB/dpa

Am frühen Freitagmorgen waren zwei unbekannte Täter, ein Mann und eine Frau, gewaltsam in einen Bungalow in der Wochenendhaussiedlung Richtung Claußnitz auf der Talstraße eingebrochen.

Als die beiden dann mit dem Diebesgut, unter anderem einem Fernseher, verschwinden wollten, versuchte der 82-jährige Nachbar, sie aufzuhalten.

"In der Folge wurde der Mann tätlich angegriffen und zur Seite geschubst, sodass die Täter flüchten konnten", teilte die Polizei mit.

Glücklicherweise wurde der 82-Jährige dabei nicht verletzt.