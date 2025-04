Seniorin von Auto erfasst und schwer verletzt: Wollte ein Angehöriger die Frau umbringen?

Die Ermittlungen der Polizei laufen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, war die Frau in Vilsbiburg vor ihrem Anwesen von dem Auto erfasst worden. Der Fahrer hatte die Flucht angetreten. Er konnte im Zuge einer Fahndung an seiner Wohnadresse festgenommen werden.

An der Suche nach dem Verdächtigen war unter anderem auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Die Frau wurde nach einer Erstversorgung vor Ort per Rettungshelikopter in eine Klinik transportiert.

Lebensgefahr bestehe aktuell demnach aber nicht.