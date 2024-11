Seniorin überquert Straße und verletzt sich schwer - Wer hat den Vorfall beobachtet?

Berlin - Am vergangenen Freitagnachmittag wurden Einsatzkräfte zu einer schwer verletzten Seniorin nach Zehlendorf alarmiert. Ein wichtiger Zeuge war bereits weg. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Beamten wollen wissen: Wer hat den Vorfall beobachtet? (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Ermittler mitteilten, ereignete sich der Vorfall gegen 16.30 Uhr in der Argentinischen Allee.

Diese wollte eine 84-jährige Frau überqueren. Zeitgleich habe ein Lieferwagen ebenfalls die Allee in Richtung Mexikoplatz befahren.

Als das Fahrzeug sich in Höhe der Frau befand, stürzte die Seniorin. Die Ursache ist bisher noch unklar.

Was fest steht: Dabei zog sie sich ein Schädelhirntrauma zu und wurde reanimationspflichtig. Eine 46-jährige Krankenschwester bemerkte die Verletze, als sie in einem Taxi an ihr vorbeifuhr. Sie unterbrach die Fahrt und leistete umgehend Erste-Hilfe.

Hinzugerufene Rettungskräfte stabilisierten die Seniorin und brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.