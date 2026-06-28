Sexuelle Belästigung in Freibad im Erzgebirge: Mann soll Mädchen mehrfach berührt haben
Drebach - Im Erzgebirge ist am Samstag ein Mädchen in einem Freibad offenbar sexuell belästigt worden.
Wie die Polizei mitteilte, soll im Drebacher Ortsteil Venusberg gegen 16.30 Uhr ein Mädchen im Grundschulalter in dem Freibad an der Badstraße offenbar unsittlich berührt worden sein.
"Den Angaben zufolge war das Kind kurzzeitig ohne Begleitperson im Wasser und mit Tauchen sowie Hineinspringen beschäftigt, als ein Mann es im Wasser mehrmals unsittlich berührt haben soll", heißt es weiter.
Als das Mädchen dann seinen Angehörigen davon erzählte, informierten diese die Badaufsicht und auch die Polizei.
Noch vor Ort konnte der 62-jährige Tatverdächtige angetroffen und identifiziert werden. Die Ermittlungen gegen den Türken dauern an.
Titelfoto: Bernd von Jutrczenka/dpa