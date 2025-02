Sie drohten, ihn abzustechen: Schüler auf dem Heimweg brutal zusammengeschlagen

Amberg - Ein 14-Jähriger ist auf dem Heimweg von der Schule in Bayern von drei Jugendlichen brutal angegriffen und schwer verletzt worden.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Angriff. (Symbolbild) © 123rf/ Jaromír Chalabala

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatten sich das spätere Opfer und die Angreifer zuvor bei einer schulischen Veranstaltung gestritten.

Als sich der 14-Jährige nach Schulende auf den Heimweg begab, traf er am Dienstag gegen 13.30 Uhr in der August-Sperl-Straße in Amberg erneut auf die drei Jugendlichen.

"Diese rissen den Schüler unmittelbar zu Boden, drohten, ihn abzustechen, schlugen und traten auf den Schüler ein", berichtete die Polizei.

Der 14-jährige Schüler erlitt durch die Attacke Prellungen im Gesicht und an den Rippen sowie eine Gehirnerschütterung.