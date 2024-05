Sinnlose Zerstörung: Polizei leitet Ermittlungen ein und sucht Zeugen

Jüchen - Nachdem Unbekannte an einer Haltestelle in Jüchen (Rhein-Kreis Neuss) randaliert haben, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Die Vandalen hatten ein Trümmerfeld rund um die Haltestelle hinterlassen. © Polizei Rhein-Kreis Neuss

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten hatten die Vandalen in der Zeit zwischen Freitag (10. Mai) und Sonntag (12. Mai) zugeschlagen und sich an der Bushaltestelle am Jüchener Schulzentrum zu schaffen gemacht.

Demnach zerstörten die Unbekannten dort sämtliche Scheiben der Haltestelle und machten sich anschließend aus dem Staub.

Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen.