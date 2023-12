15.12.2023 10:54 Spritztour im Sportwagen des Onkels endet für zwei Jugendliche in Café-Schaufenster

Der 14-jährige Fahrer hatte am frühen Freitagmorgen in einem Kreisel in Heusenstamm die Kontrolle über das Auto verloren und war in die Café-Fassade gekracht.

Heusenstamm - Eine Spritztour zweier Jugendlicher mit einem Auto in Heusenstamm im Kreis Offenbach hat in einer Café-Fassade geendet. Beide wurden leicht verletzt. Der jugendliche Fahrer soll laut der Polizei mit "unangepasster Geschwindigkeit" unterwegs gewesen sein. (Symbolbild) © 123rf/Christian Müller Der 14-jährige Fahrer fuhr laut Polizei am frühen Morgen des heutigen Freitags mit überhöhter Geschwindigkeit in einen Verkehrskreisel. Hier verlor der Jugendliche die Kontrolle über das Auto, fuhr über den Kreisel und krachte schließlich in das Schaufenster des Cafés. Das Auto, in dem die beiden unterwegs waren, soll dem Onkel des 14-Jährigen gehören. Polizeimeldungen 110 Kilo verbotene Böller! Mann kauft billig ein: Jetzt droht Knast Der junge Fahrer und sein 15-jähriger Beifahrer wurden den Angaben zufolge leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. "Das Café war geschlossen, da gab es keine Verletzten", sagte ein Polizeisprecher. Am Auto entstand vermutlich Totalschaden. Die Route der Spritztour war vorerst unbekannt. Die Ermittlungen dauerten an. Zuvor hatte unter anderem die "hessenschau" über den Unfall berichtet.

