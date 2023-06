22.06.2023 12:21 St.-Pauli-Fans werden an Bushaltestelle von HSV-Anhängern verprügelt

Mutmaßliche Anhänger des HSV haben in der Nacht zu Donnerstag in Buchholz fünf Fans des FC St. Pauli an einer Bushaltestelle angegriffen und verletzt.

Von Robert Stoll

Buchholz - Wie hinterhältig! In der Nacht zu Donnerstag sind in Buchholz in der Nordheide (Niedersachsen) fünf Personen im Trikot des FC St.-Pauli von einer Gruppe angegriffen worden. Eine Fahndung der Polizei nach den Angreifern blieb erfolglos. © Jonas Walzberg/dpa Wie die Polizei am Mittag mitteilte, hatten sich die Fans gegen 0.55 Uhr an einer Bushaltestelle im Bereich der Friedrichstraße aufgehalten. Laut Zeugen seien plötzlich rund 20 zum Teil vermummte Personen auf die fünf losgestürmt und hätten sie unter lauten "HSV"-Rufen auseinandergetrieben. Mindestens drei der FCSP-Anhänger wurden von den Angreifern geschlagen und getreten, sodass sie laut Polizei ärztlich behandelt werden müssen. Polizeimeldungen USK-Großeinsatz: Mann droht Frau zu erschießen, Polizei findet Waffen Nach der üblen Attacke zerstreuten sich die Gewalttäter und traten die Flucht an. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten sie entkommen. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

