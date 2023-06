Staatsschutz ermittelt: Teenager werfen Flaschen auf Asyl-Unterkunft

Die Polizei konnte zwei Teenager ausfindig machen. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Den beiden Teenagern wird vorgeworfen, am späten Freitagabend gegen 23.20 Uhr eine Asylbewerberunterkunft an der Kirchgasse in Rosenthal-Bielatal mit mehreren Glasflaschen beworfen zu haben.

Laut Polizei wurde bei dem Angriff niemand verletzt.

Auch das Gebäude blieb glücklicherweise ohne Schäden.