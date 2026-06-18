Stahlseil quer über Fahrbahn gespannt! Quadlenker und Beifahrer rauschen hinein
Eschwege - Geplante Falle? Was in der Dunkelheit zunächst kaum zu erkennen war, endete für zwei Männer im Krankenhaus. Unbekannte spannten im nordhessischen Eschwege offenbar ein Stahlseil über eine Straße und lösten damit einen folgenschweren Unfall aus.
Der Polizeimeldung zufolge ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.
Demnach war ein 58 Jahre alter Quadfahrer mit seinem Beifahrer gegen 23.40 Uhr auf der "Breite Straße" in Richtung Hospitalplatz unterwegs.
Dort kollidierte die beiden mit einem Stahlseil, das zwischen Betonblöcken einer Fahrzeug-Sicherheitsbarriere gespannt worden war.
Nach bisherigen Erkenntnissen war das Seil unberechtigterweise über der Fahrbahn angebracht worden.
In der Dunkelheit bemerkte der Fahrer das Hindernis nicht und prallte mit der Front seines Quads dagegen.
Der 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sein 67 Jahre alter Mitfahrer, der nach aktuellem Ermittlungsstand keinen Helm trug, wurde schwer verletzt.
Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei glücklicherweise nicht. Beide Männer wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Stahlseil muss absichtlich gespannt worden sein
Bei dem Quadfahrer ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,2 Promille. Daher wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.
Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass das Stahlseil zwischen 21 Uhr und 23.40 Uhr aufgespannt wurde. Wer Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 056519250 bei der Polizei in Eschwege zu melden.
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