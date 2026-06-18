Stahlseil quer über Fahrbahn gespannt! Quadlenker und Beifahrer rauschen hinein

Eschwege - Geplante Falle? Was in der Dunkelheit zunächst kaum zu erkennen war, endete für zwei Männer im Krankenhaus. Unbekannte spannten im nordhessischen Eschwege offenbar ein Stahlseil über eine Straße und lösten damit einen folgenschweren Unfall aus.

Ein quer über die Fahrbahn gespanntes Stahlseil führte in Eschwege zu einem schweren Unfall mit zwei Verletzten. (Symbolbild) © 123RF/ampolsandeee

Der Polizeimeldung zufolge ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Demnach war ein 58 Jahre alter Quadfahrer mit seinem Beifahrer gegen 23.40 Uhr auf der "Breite Straße" in Richtung Hospitalplatz unterwegs.

Dort kollidierte die beiden mit einem Stahlseil, das zwischen Betonblöcken einer Fahrzeug-Sicherheitsbarriere gespannt worden war.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Seil unberechtigterweise über der Fahrbahn angebracht worden.

In der Dunkelheit bemerkte der Fahrer das Hindernis nicht und prallte mit der Front seines Quads dagegen.

Der 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sein 67 Jahre alter Mitfahrer, der nach aktuellem Ermittlungsstand keinen Helm trug, wurde schwer verletzt.

Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei glücklicherweise nicht. Beide Männer wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.