15.06.2025 16:33 Störenfried benimmt sich daneben und bewirft Jugendlichen mit Gehstock

Am Freitagabend benahm sich ein betrunkener Mann in der Börde ordentlich daneben. Sein wilder Ritt endete in der Ausnüchterungszelle.

Von Lena Schubert

Festnahme und Ermittlungsverfahren Mehr anzeigen Die Polizei hatte es in der Börde mit einem schwer betrunkenen Mann zu tun. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Gegen 19.10 Uhr wurde die Polizei in einen Einkaufsmarkt in der Friedrichstraße in Oschersleben (Sachsen-Anhalt) gerufen, da dort ein 60 Jahre alter Mann die Kunden bepöbelte. Der Betrunkene wurde belehrt und aus dem Laden verscheucht. Doch damit nicht genug: Etwa eine Stunde später fiel er in derselben Straße erneut auf. Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, warf der Mann Glasflaschen auf die Straße, sodass Autos ausweichen mussten. Polizeimeldungen Mann will Wespennest mit Deo entfernen und setzt Dachstuhl in Brand Mit seiner Gehhilfe zielte er dann auch noch auf einen 18-jährigen Fußgänger. Nach Abstimmung mit dem zuständigen Richter wurde der 60-Jährige fest- und über Nacht in Polizeigewahrsam genommen, um auszunüchtern. Nun warten Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf ihn.

