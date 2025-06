21.06.2025 20:01 Störenfriede werfen mit Tischen und Stühlen: Zwei Menschen verletzt!

Eine ausgelassene Feier an einem lauen Sommerabend artete in der Nacht zu Samstag aus. Zwei Männer benahmen sich daneben und griffen sogar die Polizei an.

Von Lena Schubert

Nörten-Hardenberg - Eine ausgelassene Feier an einem lauen Sommerabend artete in der Nacht zu Samstag aus. Zwei Männer benahmen sich daneben und griffen sogar die Polizei an. Alles in Kürze Zwei Männer randalierten in Nörten-Hardenberg

Sie warfen mit Tischen und Stühlen und griffen eine Gruppe an

Die Polizei wurde angegriffen, als sie einschritt

Ein 25-jährige Polizistin und ein Sicherheitsmitarbeiter wurden verletzt

Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen und aufs Revier gebracht Mehr anzeigen Die Polizei musste zwei Männer festnehmen, die mehrere Menschen auf einer Feier angegriffen hatten. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa Gegen 2.45 Uhr wurde die Polizei nach Nörten-Hardenberg (Niedersachsen) alarmiert, da dort zwei Männer randalierten. Sie hatten eine Gruppe angegriffen und mit Tischen und Stühlen geworfen. Die Polizisten konnten die 30- und 34 Jahre alten Tatverdächtigen in der Nähe antreffen. Von Anfang an zeigten sich die Störenfriede unkooperativ. Wie die Polizei Northeim mitteilte, griff der Ältere von beiden die Einsatzkräfte sogar körperlich an. Polizeimeldungen Bis nach Hause verfolgt: "Hilfssheriff" zieht Promille-Fahrer aus Verkehr Als ihm daraufhin Handschellen angelegt werden sollte, griff der 30-Jährige auch noch ein und versuchte die Beamten aufzuhalten. Die beiden Männer konnten schließlich gefesselt und mit auf das Revier genommen werden. Durch diesen Vorfall wurde sowohl der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sowie eine 25-jährige Polizistin leicht verletzt. Sie mussten ambulant behandelt werden. Die Polizei sicherte Blutprobenentnahme der zwei Störenfriede und hat die Ermittlungen eingeleitet.

