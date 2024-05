29.05.2024 14:14 Streit eskaliert komplett: 24-Jähriger steigt in Auto und rast auf Kontrahenten zu

In Frankfurt-Unterliederbach hat in der Nacht zu Mittwoch ein 24-Jähriger einen 29-Jährigen angefahren. Zuvor waren sie in einen Streit geraten.

Von Maximilian Hölzel

Frankfurt am Main - Schockierendes Vorgehen! Im Frankfurter Stadtteil Unterliederbach kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem heftigen Streit zwischen zwei Männern, infolgedessen einer der beiden komplett die Kontrolle verlor und seinen Kontrahenten kurzerhand anfuhr. Ein Streit zwischen zwei Männern in Frankfurt-Unterliederbach eskalierte in der Nacht zu Mittwoch vollends. Einer der beiden wurde dabei schwer verletzt. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Jonas Walzberg/dpa Einer Polizeimeldung zufolge gerieten die zwei 24 und 29 Jahre alten Männer in der vergangenen Nacht zunächst in eine verbale Auseinandersetzung miteinander.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verfolgte der 24-Jährige seinen Widersacher anschließend gegen 4.50 auf der Kurmainzer Straße - beide fuhren dabei in ihren jeweiligen Autos. An einer Tankstelle trafen die Streithähne schließlich wieder aufeinander. Es kam zu einem erneuten Streit, doch dieses Mal blieb es nicht bei den mündlichen Entgleisungen! Polizeimeldungen Explosion vor Wohnhaus in Kreuzberg: Polizei prüft Anwaltskanzlei! Der 24-jährige Beteiligte verlor komplett die Nerven, stieg in sein Auto, raste auf den anderen Mann zu und erfasste ihn. Der 29-Jährige wurde bei der schockierenden Tat schwer verletzt und musste in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert werden. Nach der Attacke flüchtete der Angreifer sofort. Polizei hat weitere Ermittlungen gegen den 24-jährigen Täter eingeleitet Glücklicherweise konnte er allerdings nur kurze Zeit später von der mittlerweile verständigten Polizei festgenommen werden. Gegen ihn wurde daraufhin ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Titelfoto: Montage: Nicolas Armer/dpa, Jonas Walzberg/dpa